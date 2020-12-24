Самокат, газонокосарка та мікрохвильовка: що у київському метро гублять пасажири

У київському метрополітені співробітники часто знаходять втрачені пасажирами речі і предмети. Лише за 2020 рік у метро виявили понад 180 втрачених речей.
Про це розповіла прес-секретар столичного метрополітену Наталія Макогон.
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– За статистикою, на кількість втраченого впливає пору року і погода. В осінньо-зимовий період найчастіше пасажири забувають шарфи, рукавички, шапки, парасольки, окуляри, рюкзаки та сумочки. Повертається за втраченим третина власників, – розповіла Макогон.
Список втрачених речей у метро:
Цінні:
- електронний фітнес-браслет;
- електронна книга;
- телефон;
- ноутбук.
Побутові:
- газонокосарка;
- мікрохвильова піч;
- прасувальна дошка;
- надувний матрац.
Топ-5 втраченого у 2020 році:
- самокат
- сукня
- телефони
- валізи
- дитячі рюкзаки
Загублені речі можна забрати в Бюро знахідок, яке знаходиться на станції Нивки.
У Києві відкриють дві станції
До кінця 2021 року влада Києва планує відкрити дві нові станції метрополітену.
Станції повинні запрацювати на Сирецько-Печерській (зеленій) лінії столичного метро.