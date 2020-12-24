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Факти / Україна
Євгенія Шапоренко |

Самокат, газонокосарка та мікрохвильовка: що у київському метро гублять пасажири

У київському метрополітені співробітники часто знаходять втрачені пасажирами речі і предмети. Лише за 2020 рік у метро виявили понад 180 втрачених речей.

Про це розповіла прес-секретар столичного метрополітену Наталія Макогон.

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– За статистикою, на кількість втраченого впливає пору року і погода. В осінньо-зимовий період найчастіше пасажири забувають шарфи, рукавички, шапки, парасольки, окуляри, рюкзаки та сумочки. Повертається за втраченим третина власників, – розповіла Макогон.

Список втрачених речей у метро:

Цінні:

  • електронний фітнес-браслет;
  • електронна книга;
  • телефон;
  • ноутбук.

Побутові:

  • газонокосарка;
  • мікрохвильова піч;
  • прасувальна дошка;
  • надувний матрац.

Топ-5 втраченого у 2020 році:

  • самокат
  • сукня
  • телефони
  • валізи
  • дитячі рюкзаки

Загублені речі можна забрати в Бюро знахідок, яке знаходиться на станції Нивки.

Самокат, газонокосарка та мікрохвильовка: що у київському метро гублять пасажири

У Києві відкриють дві станції

До кінця 2021 року влада Києва планує відкрити дві нові станції метрополітену.

Станції повинні запрацювати на Сирецько-Печерській (зеленій) лінії столичного метро.

Фото: Depositphotos

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