Самокат, газонокосарка та мікрохвильовка: що у київському метро гублять пасажири

У київському метрополітені співробітники часто знаходять втрачені пасажирами речі і предмети. Лише за 2020 рік у метро виявили понад 180 втрачених речей.

Про це розповіла прес-секретар столичного метрополітену Наталія Макогон.

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– За статистикою, на кількість втраченого впливає пору року і погода. В осінньо-зимовий період найчастіше пасажири забувають шарфи, рукавички, шапки, парасольки, окуляри, рюкзаки та сумочки. Повертається за втраченим третина власників, – розповіла Макогон.

Список втрачених речей у метро:

Цінні:

електронний фітнес-браслет;

електронна книга;

телефон;

ноутбук.

Побутові:

газонокосарка;

мікрохвильова піч;

прасувальна дошка;

надувний матрац.

Топ-5 втраченого у 2020 році:

самокат

сукня

телефони

валізи

дитячі рюкзаки

Загублені речі можна забрати в Бюро знахідок, яке знаходиться на станції Нивки.

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