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Факты / Украина / Общество
Анастасія Дячкіна |

Били током, издевались, надевали противогаз: Шумков о пытках в российских тюрьмах

Бывший украинский политзаключенный Кремля Александр Шумков рассказал о пытках российских силовиков. Мужчину пытали, в частности били электрическим током.

— В ФСБ прошел через разное — били электрическим током, надевали противогаз… Как мне потом уже в местах отбывания рассказали, это их любимый метод пытать политических или военных заключенных.

Многие из тех, кто отбывает срок за 205-й или 208-й статьях (теракт, организация НВФ. — Ред.), проходили через эту процедуру, — рассказал Шумков.

После того, как Шумкова незаконно осудили, его отправили в колонию в Тверской области, где издевательства продолжились.

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— Администрация колонии смотрит, кто из новых осужденных потенциально опасен. На приеме предлагаются — хотя это не назовешь добровольной процедурой — разные унижения, — вспоминает он.

Например, вместо туалетной бумаги заставляли использовать тряпку, по которой ходили работники колонии.

По словам Шумкова, российская тюрьма сейчас — это “тюрьма народов”. Там, кроме русских, можно встретить и украинцев, и кавказцев, и людей из Средней Азии.

Возвращение Александра Шумкова

24 декабря украинский политзаключенный и военнослужащий ВСУ Александр Шумков вернулся домой. Более трех лет он находился в незаконном заключении в исправительной колонии в городе Торжок Тверской области в РФ.

В течение всего времени его удерживали в штрафном изоляторе и отряде строгих условий содержания.

После освобождения почти сутки военный находился в центре временного содержания иностранных граждан в Тверской области.

Источник: ВВС Украина

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