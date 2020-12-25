Колишній український політв’язень Кремля Олександр Шумков розповів про тортури російських силовиків. Чоловіка катували, зокрема били електричним струмом.

– У ФСБ пройшов через різне – били електричним струмом, одягали протигаз… Як мені потім вже у місцях відбування розповіли, це їхній улюблений метод катувати політичних або військових в’язнів. Багато з тих, хто відбуває термін за 205-й або 208-ю статтях (теракт, організація НВФ. – Ред.), проходили через цю процедуру, – розповів Шумков.

Після того, як Шумкова незаконно засудили, його відправили до колонії у Тверській області, де знущання продовжились.

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– Адміністрація колонії дивиться, хто з нових засуджених потенційно небезпечний. На прийомі пропонуються – хоча це не назвеш добровільною процедурою – різні приниження, – пригадує він.

Наприклад, замість туалетного паперу змушували використовувати ганчірку, по якій ходили працівники колонії.

За словами Шумкова, російська в’язниця зараз – це “тюрма народів”. Там, крім росіян, можна зустріти і українців, і кавказців, і людей із Середньої Азії.

Повернення Олександра Шумкова

24 грудня український політв’язень та військовослужбовець ЗСУ Олександр Шумков повернувся додому. Більше трьох років він перебував у незаконному ув’язненні у виправній колонії у місті Торжок Тверської області в РФ.

Протягом усього часу його утримували у штрафному ізоляторі та загоні суворих умов утримання.

Після звільнення майже добу військовий перебував у центрі тимчасового утримання іноземних громадян у Тверській області.