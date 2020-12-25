Как инвестировать в ценные бумаги

Стоит ли молодым людям рассчитывать на достойную пенсию от государства? Или лучше уже сейчас думать о самообеспечении на старости лет? Разбираемся с перспективами.

Как работает пенсионная система в Украине

Де-юре в Украине внедрена трехуровневая система пенсионного обеспечения.

Первый уровень — солидарная система. Предприниматели и застрахованные лица перечисляют средства в Пенсионный фонд, и он выплачивает деньги пенсионерам.

Второй уровень — накопительная система. Она предусматривает, что часть зарплаты сотрудника (до 7%) автоматически отчисляется на его персональный счет.

Третий уровень — система негосударственного пенсионного обеспечения. В этой системе могут принимать участие добровольно как физические лица, так и юридические лица-работодатели.

Фактически работают только первый и третий уровни. Второй на практике не внедрен. Но и система солидарной пенсии имеет существенный недостаток — она ​​зависима от отношения количества пенсионеров к работающему населению (рис. 1). Ведь сейчас работодатель платит за каждого работника ЕСВ (единый социальный взнос) размером 22% от платы в Пенсионный фонд.

Как видно из рисунка, в Украине пенсионеров больше, а количество работников уменьшается. При этом абсолютное количество и первых, и вторых уменьшается из года в год. Фактически один работающий украинец обеспечивает одного пенсионера.

Если учесть, что в Украине средняя заработная плата по состоянию на конец 2019 составила 10 727 грн, то расходы на социальный взнос (22%) составляли 2 297 грн на каждого работника. Средний размер пенсии в Украине в конце прошлого года едва дотягивал до 3 тыс. грн.

Отсюда делаем вывод об устойчивой взаимосвязи размера пенсии по солидарной системе со средней заработной платой. Даже при росте средней заработной платы в два раза средняя пенсия составит до 6 тыс. гривен в месяц. При этом политики индексации пенсионных выплат нет.

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Разумный выход из ситуации — самостоятельное обеспечение своей пенсии

Логичное решение для людей в возрасте 25-45 лет — взять дело в свои руки и самостоятельно обеспечить себе жизнь после выхода на пенсию. Здесь есть два варианта:

Воспользоваться услугами негосударственного пенсионного обеспечения.

Инвестировать в долгосрочные и надежные инструменты фондового рынка.

Поскольку надежных негосударственных пенсионных фондов у нас еще нет, а сфера только начинает развиваться, такой способ — довольно рисковый сегодня. Безопаснее стать инвестором на фондовом рынке, который существует уже более 250 лет.

Начать инвестировать можно с покупки государственных облигаций. В таких ценных бумагах два главных преимущества: государство гарантирует возврат 100% инвестиции, и налоги с дохода от операций с гособлигациями платить не нужно.

Чтобы с помощью гособлигаций накопить на пенсию, нужно выбрать валюту инвестирования (доллар, евро) и как можно более долгий срок обращения (в таких бумагах, как правило, доходность выше аналогичных с короткими сроками). Идеальным является вариант распределения пенсионного портфеля: 50% — в национальной валюте, 50% — в иностранной валюте.

Можно купить облигации в гривне с погашением в 2027 году и доходностью 11,5-11,9% годовых + облигации в долларах с погашением в 2028 году и доходностью 5,5%. Весь доход от инвестирования остается у вас, налоги и военный сбор платить не нужно.

Обратите внимание, что купить ценные бумаги просто так на фондовом рынке человек не может. Ему нужно воспользоваться услугами брокера. Активно работают с облигациями в ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА. Также через компанию можно инвестировать в доходные инструменты — акции.

Конечно, можно надеяться на государственную пенсию. Но уже сейчас социальных взносов не хватает для выплат. Вероятно, без серьезных реформ ситуация будет становиться критической. Поэтому лучше ежемесячно откладывать 1-2 тыс. гривен и обеспечить себе достойную старость. В зависимости от размера ваших инвестиций, самостоятельная пенсия будет превышать государственную вдвое или даже больше.