Як інвестувати у цінні папери

Чи варто молодим людям розраховувати на гідну пенсію від держави? Чи краще вже зараз думати про самозабезпечення на старості літ? Розбираємося з перспективами.

Як працює пенсійна система в Україні

Де-юре в Україні впроваджено трирівневу систему пенсійного забезпечення.

Перший рівень — солідарна система. Підприємці та застраховані особи перераховують кошти до Пенсійного фонду, і він виплачує гроші пенсіонерам.

Другий рівень — накопичувальна система. Вона передбачає, що частина зарплати працівника (до 7%) автоматично відраховується на його персональний рахунок.

Третій рівень — система недержавного пенсійного забезпечення. У цій системі можуть брати участь добровільно як фізичні особи, так і юридичні особи-роботодавці.

Фактично працюють лише перший та третій рівні. Другий на практиці не впроваджений. Крім того, система солідарної пенсії має суттєвий недолік — вона залежна від відношення кількості пенсіонерів до населення, яке працює (рис. 1). Адже зараз працедавець сплачує за кожного працівника ЄСВ (єдиний соціальний внесок) розміром 22% від платні до Пенсійного фонду.

Як бачимо з рисунка, в Україні пенсіонерів більшає, а працівників меншає. Водночас абсолютна кількість і перших, і других зменшується з року в рік. Фактично один українець, який працює, забезпечує одного пенсіонера.

Якщо врахувати, що в Україні середня заробітна плата станом на кінець 2019 року становила 10 727 грн, то витрати на соціальний внесок (22%) становили 2 297 грн на кожного працівника. Середній розмір пенсії в Україні наприкінці минулого року ледь дотягував до 3 тис. грн.

Звідси робимо висновок про стійкий взаємозв’язок розміру пенсії за солідарною системою із середньою заробітною платою. Навіть за умови зростання середньої заробітної плати вдвічі, середня пенсія становитиме до 6 тис. гривень на місяць. Водночас політики індексації пенсійних виплат немає.

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Розумний вихід із ситуації — самостійне забезпечення своєї пенсії

Логічне рішення для людей віком 25-45 років — взяти справу у свої руки й самостійно забезпечити собі життя після виходу на пенсію. Тут є два варіанти:

Скористатися послугами недержавного пенсійного забезпечення.

Інвестувати в довгострокові та надійні інструменти фондового ринку.

Оскільки надійних недержавних пенсійних фондів у нас ще немає, а сфера лише починає розвиватися, такий спосіб є доволі ризиковим сьогодні. Безпечніше стати інвестором на фондовому ринку, який існує уже понад 250 років.

Почати інвестувати можна з купівлі державних облігацій. У таких цінних паперів дві головні переваги: держава гарантує повернення 100% інвестиції, і податки з доходу від операцій із держоблігаціями сплачувати не потрібно.

Щоб за допомогою держоблігацій накопичити на пенсію, потрібно вибрати валюту інвестування (гривня, долар, євро) та якомога довший термін обігу (у таких паперів, як правило, дохідність вища за аналогічні з коротшими термінами). Ідеальним є варіант розподілу пенсійного портфеля: 50% — у національній валюті, 50% — в іноземній валюті.

Можна купити облігації у гривні з погашенням у 2027 році та дохідністю 11,5-11,9% річних + облігації у доларах із погашенням у 2028 році та дохідністю 5,5%. Весь дохід від інвестування залишається у вас, податки та військовий збір сплачувати не потрібно.

Зверніть увагу, що купити цінні папери просто так на фондовому ринку людина не може. Їй потрібно скористатися послугами брокера. Активно працюють з облігаціями у ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА. Також через компанію можна інвестувати в дохідніші інструменти — акції.

Звісно, можна сподіватися на державну пенсію. Але уже зараз соціальних внесків не вистачає для виплат. Ймовірно, без серйозних реформ ситуація ставатиме ще критичнішою. Тому краще щомісяця відкладати 1-2 тис. гривень та забезпечити собі гідну старість. Залежно від розміру ваших інвестицій, самостійна пенсія перевищуватиме державну вдвічі або навіть більше.