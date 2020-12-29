Глава КСУ Тупицкий отстранен от должности на два месяца, ему сообщено о подозрении

Президент Украины Владимир Зеленский отстранил от должности главу Конституционного суда Александра Тупицкого.

Об этом сообщили в пресс-службе президента. Тупицкий не будет выполнять своих обязанностей в течение двух месяцев.

— Я подписываю этот указ ради восстановления справедливости и решения конституционного кризиса, — заявил Владимир Зеленский.

Председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия отметил, что этому решению предшествовало собрание 226 подписей народных депутатов относительно добровольной отставки всех судей КСУ.

— Сейчас с полной уверенностью можно сказать, что общественного доверия к этой институции нет.

По состоянию на 29 декабря Александр Тупицкий уже получил сообщение о подозрении от Офиса Генпрокурора по статьям, демонстрируюющим конфликт интересов.

Представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский подчеркнул, что решение Зеленского не выходит за рамки его полномочий.

— Это не увольнение, это не прекращение его полномочий судьи, это временная мера, предусмотренная УПК Украины, статьей 154.

Статья 154 КУ предусматривает, что лицо, назначенное на должность соответствующим указом президента, на время досудебного расследования может быть временно отстранено от своей должности, однако не более чем на два месяца.

Как работает КСУ

Конституционный суд Украины — единственный и главный конституционный орган, представители которого решают, соответствует тот или иной закон Конституции Украины.

Согласно закону, судьи Конституционного суда находятся в должности девять лет без права повторного назначения.

Для их увольнения существует всего несколько причин: окончание девятилетнего срока, достижения 70-летнего возраста, прекращения гражданства Украины или смерть.

В то же время все решения Конституционного суда не подлежат отмене.

Эксперты прогнозируют, что решение Зеленского 29 декабря об отстранении Александра Тупицкого суд может признать неконституционным.