Голову КСУ Тупицького відсторонено від посади на два місяці, йому повідомлено про підозру

Президент України Володимир Зеленський відсторонив від посади голову Конституційного суду Олександра Тупицького.

Про це повідомили у прес-службі президента. Тупицький не виконуватиме своїх обов’язків протягом двох місяців.

– Я підписую цей указ заради відновлення справедливості та вирішення конституційної кризи, – наголосив Володимир Зеленський.

Голова фракції Слуга народу Давид Арахамія відзначив, що цьому рішенню передувало зібрання 226 підписів народних депутатів щодо добровільної відставки усіх суддів КСУ.

Зараз з цілковитою впевненістю можна сказати, що суспільної довіри до цієї інституції немає.

Станом на 29 грудня Олександр Тупицький вже отримав повідомлення про підозру від Офісу Генпрокурора за статтями, які демонструють конфлікт інтересів.

Представник президента в Конституційному Суді Федір Веніславський підкреслив, що рішення Зеленського не виходить за рамки його повноважень.

– Це не звільнення, це не припинення його повноважень судді, це тимчасовий захід, передбачений КПК України, статтею 154.

Стаття 154 КУ передбачає, що особа, яку було призначено на посаду відповідним указом президента, на час досудового розслідування може бути тимчасово відсторонена від своєї посади, однак не довше, ніж на два місяці.