Венедиктова опровергла слухи о торможении дела ПриватБанка

По делу о ПриватБанка сделано все необходимое, оно движется в правильном направлении. Об этом сообщила Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, комментируя слухи в СМИ. Накануне в сети распространилась информация, что генеральный прокурор тормозит подписание подозрений.

— Я не в состоянии открывать тайну следствия, но в общих чертах могу успокоить общество — все необходимые шаги сделаны.

Также Венедиктова подчеркнула, что если подобная информация будет распространяться еще раз, она найдет возможности, в частности процессуальные, для объяснения того, почему дело ПриватБанка расследовалось с опозданием.

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Дело Приватбанка: что случилось

В 2016 году состоялась национализация ПриватБанка, крупнейшей финансовой компании в Украине. Соответствующее решение приняло правительство.

С тех пор бывшие владельцы банка требуют у государства компенсации за ущерб и утверждают о нарушении закона.

Источник: Ирина Венедиктова