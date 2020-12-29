Венедіктова спростувала чутки щодо гальмування справи ПриватБанку

У справі щодо ПриватБанку зроблено все необхідне, вона рухається у правильному напрямку. Про це повідомила Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова, коментуючи чутки в ЗМІ. Напередодні у мережі поширилася інформація, що генеральний прокурор гальмує підписання підозр.

– Я не в змозі відкривати таємницю слідства, але в загальних рисах можу заспокоїти суспільство – всі необхідні кроки зроблені.

Також Венедіктова підкреслила, що якщо подібна інформація буде поширюватися ще раз, вона знайде можливості, зокрема процесуальні, для пояснення того, чому справа ПриватБанку розслідувалася з запізненням.

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Справа ПриватБанку: що сталося

У 2016 році відбулася націоналізація ПриватБанку, найбільшої фінансової компанії в Україні. Відповідне рішення ухвалив уряд.

Відтоді колишні власники банку вимагають у держави компенсації за збитки та стверджують про порушення закону.

Джерело: Ірина Венедіктова