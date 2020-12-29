PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна
Людмила Богданова |

Венедіктова спростувала чутки щодо гальмування справи ПриватБанку

У справі щодо ПриватБанку зроблено все необхідне, вона рухається у правильному напрямку. Про це повідомила Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова, коментуючи чутки в ЗМІ. Напередодні у мережі поширилася інформація, що генеральний прокурор гальмує підписання підозр.

– Я не в змозі відкривати таємницю слідства, але в загальних рисах можу заспокоїти суспільство – всі необхідні кроки зроблені.

Також Венедіктова підкреслила, що якщо подібна інформація буде поширюватися ще раз, вона знайде можливості, зокрема процесуальні, для пояснення того, чому справа ПриватБанку розслідувалася з запізненням.

Читайте: Прокуратура вимагає арешту для Стерненка

Справа ПриватБанку: що сталося

У 2016 році відбулася націоналізація ПриватБанку, найбільшої фінансової компанії в Україні. Відповідне рішення ухвалив уряд.

Відтоді колишні власники банку вимагають у держави компенсації за збитки та стверджують про порушення закону.

Джерело: Ірина Венедіктова

Фото: Офіс генпрокурора

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка