Первая леди Украины Елена Зеленская поздравила украинцев с наступающим Новым годом. Она пожелала людям осуществления всех мечтаний в 2021 году.

— Пусть каждое желание, загаданное в новогоднюю ночь, — осуществится! С наступающим Новым годом! — написала Елена Зеленская в социальных сетях.

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Елена Зеленская решила встречать Новый год в насыщенно-изумрудном женском костюме, который состоит из удлиненного пиджака и брюк. Первая леди дополнила образ бежевой шелковой блузой.

Новый год уже встретили в Японии, Австралии и Новой Зеландии. Подробнее о том, как мир встречает Новый год читайте в материале.

Источник: Елена Зеленская