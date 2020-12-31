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Факты / Украина
Ольга Тетеріна |

Пусть сбываются желания: Зеленская поздравила украинцев с наступающим Новым годом

Первая леди Украины Елена Зеленская поздравила украинцев с наступающим Новым годом. Она пожелала людям осуществления всех мечтаний в 2021 году.

— Пусть каждое желание, загаданное в новогоднюю ночь, — осуществится! С наступающим Новым годом! — написала Елена Зеленская в социальных сетях.

 

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Публикация от Olena Zelenska (@olenazelenska_official)

Елена Зеленская решила встречать Новый год в насыщенно-изумрудном женском костюме, который состоит из удлиненного пиджака и брюк. Первая леди дополнила образ бежевой шелковой блузой.

Новый год уже встретили в Японии, Австралии и Новой Зеландии. Подробнее о том, как мир встречает Новый год читайте в материале.

Источник: Елена Зеленская

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