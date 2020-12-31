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Факти / Україна
Ольга Тетеріна |

Нехай збуваються бажання: Зеленська привітала українців з прийдешнім Новим роком

Перша леді України Олена Зеленська привітала українців з прийдешнім Новим роком. Вона побажала людям здійснення усіх мрій у 2021 році.

– Нехай кожне бажання, загадане у новорічну ніч, – здійсниться! З прийдешнім Новим роком! – написала Олена Зеленська у соціальних мережах.

 

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Публикация от Olena Zelenska (@olenazelenska_official)

Олена Зеленська вирішила зустрічати Новий рік у насичено-смарагдовому жіночому костюмі, який складається із подовженого піджака та штанів. Перша леді доповнила образ бежевою шовковою блузою.

Новий рік вже зустріли в Японії, Австралії та Новій Зеландії. Детальніше про те, як світ зустрічає Новий рік читайте у матеріалі.

Джерело: Олена Зеленська

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