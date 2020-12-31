Перша леді України Олена Зеленська привітала українців з прийдешнім Новим роком. Вона побажала людям здійснення усіх мрій у 2021 році.

– Нехай кожне бажання, загадане у новорічну ніч, – здійсниться! З прийдешнім Новим роком! – написала Олена Зеленська у соціальних мережах.

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Олена Зеленська вирішила зустрічати Новий рік у насичено-смарагдовому жіночому костюмі, який складається із подовженого піджака та штанів. Перша леді доповнила образ бежевою шовковою блузою.

Новий рік вже зустріли в Японії, Австралії та Новій Зеландії. Детальніше про те, як світ зустрічає Новий рік читайте у матеріалі.

Джерело: Олена Зеленська