Премьер-министр России Михаил Мишустин передал санаторий Украина возле оккупированной Ялты в федеральную собственность. Теперь в санатории будут оздоравливаться российские силовики и их семьи.

Согласно распоряжению Мишустина, теперь функции и полномочия учредителя санатория будет осуществлять Следственный комитет России. Санаторий будет принимать сотрудников, служащих, работников и пенсионеров Следкома РФ, членов их семей, а также родственников погибших сотрудников.

Рядом с оздоровительным комплексом, который расположен в поселке Гаспра, есть старинные храмы, царские дворцы и другие памятки, а за несколько сотен метров от него находится собственный пляж.

Ядерные планы РФ в Крыму

Российская Федерация готовится к широкому размещению ядерного оружия в оккупированном Крыму. Об этом в беседе с журналистами рассказал министр обороны Украины Андрей Таран.

Как произошла аннексия Крыма

16 марта 2014 года на территории украинского Крыма состоялся непризнанный международным сообществом так называемый референдум о статусе полуострова.

Президент России Владимир Путин 18 марта 2014 года единолично объявил о “включении Крыма в состав РФ”. Таким образом Россия аннексировала украинскую территорию.

Украина, Европейский Союз, Соединенные Штаты и ни одна цивилизованная страна не признали результаты голосования на так называемом “референдуме” и ввели санкции против России.

Источник: Крым.Реалии