Прем’єр-міністр Росії Михайло Мішустін передав санаторій Україна біля окупованої Ялти у федеральну власність. Тепер у санаторії будуть оздоровлюватися російські силовики та їх родини.

Згідно з розпорядженням Мішустіна, тепер функції та повноваження засновника санаторію здійснюватиме Слідчий комітет Росії. Санаторій прийматиме співробітників, службовців, працівників і пенсіонерів Слідкому РФ, членів їхніх сімей, а також родичів загиблих співробітників.

Поруч з оздоровчим комплексом, який розташований в селищі Гаспра, є старовинні храми, царські палаци та інші пам’ятки, а за декілька сотень метрів від нього розташований власний пляж.

Ядерні плани РФ у Криму

Російська Федерація готується до широкого розміщення ядерної зброї в окупованому Криму. Про це під час розмови з журналістами розповів міністр оборони України Андрій Таран.

Як відбулась анексія Криму

16 березня 2014 року на території українського Криму відбувся невизнаний міжнародною спільнотою так званий референдум про статус півострова.

Президент Росії Володимир Путін 18 березня 2014 року одноосібно оголосив про “включення Криму до складу РФ”. Відтак Росія анексувала українську територію.

Україна, Європейський Союз, Сполучені Штати та жодна цивілізована країна не визнали результати голосування на так званому “референдумі” та запровадили санкції проти Росії.

Джерело: Крим.Реалії