Своих не бросаем: как прошло возвращение украинцев из Сирии

В новогоднюю ночь девять украинцев, которые долгое время находились в лагерях для беженцев в Сирии, вернулись домой.

Операция по возвращению планировалась не один месяц, до этого также были привлечены дипломатов и спецслужбы.

Самолет с украинками и детьми встречали министр обороны Украины Андрей Таран, заместитель руководителя ОП Роман Машовец, депутаты, а также родственники и друзья женщин.

— Это очень неординарное событие. Война в Сирии ударила по миллионам людей, среди которых оказались и украинцы. Абсолютно логичным решением было сделать все, чтобы вернуть наших граждан, находившихся в лагере для беженцев, — заявил Андрей Таран.

Заместитель руководителя ОП Роман Машовец добавил, что операция была проведена на высоком уровне, а также поблагодарил всех причастных к освобождению украинский.

— Одна из главных задач в государстве — бороться за жизнь наших граждан. Сегодня мы возвращаем женщин и детей, находящихся в лагерях в Сирии в очень ужасных условиях.

Одна из женщин, которая вернулась из сирийского лагеря, выразила надежду, что вскоре все женщины смогут вернуться домой.

Она заверила, что выйти из такого лагеря не так просто, как может показаться.

— Вытянуть женщин из лап этих людей было не просто. Мы благодарны всем, кто принимал участие в операции, чтобы вернуть нас на родину. Всем очень большое спасибо.

Родственница одной из прибывших женщин поделилась, что к новогодней встрече связь между ними была прервана более чем шесть лет.