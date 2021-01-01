Своїх не залишаємо: як пройшло повернення українців із Сирії

У новорічну ніч дев’ять українців, які довгий час перебували в таборах для біженців в Сирії, повернулися додому.

Операція з повернення планувалася не один місяць, до цього також було залучено дипломатів та спецслужби.

Літак з українками та дітьми зустрічали міністр оборони України Андрій Таран, заступник керівника ОП Роман Машовець, депутати, а також родичі та друзі жінок.

– Це дуже неординарна подія. Війна у Сирії вдарила по мільйонам людей, серед яких опинилися і українці. Абсолютно логічним рішенням було зробити все, щоб повернути наших громадян, які перебували у таборі для біженців, – заявив Андрій Таран.

Заступник керівника ОП Роман Машовець додав, що операцію було проведено на високому рівні, а також подякував усім причетним до звільнення українців.

– Одне із найголовніших завдань у державі – боротися за життя наших громадян. Сьогодні ми повертаємо жінок і дітей, які перебували в таборах у Сирії у дуже жахливих умовах.

Одна із жінок, яка повернулася із сірійського табору, висловила надію, що незабаром усі жінки зможуть повернутися додому.

Вона запевнила, що вийти із такого табору не так просто, як може здатися.

– Витягнути жінок з лап цих людей було не просто. Ми вдячні всім, хто брав участь в операції, щоб повернути нас на батьківщину. Всім дуже велике спасибі.

Родичка однієї із прибулих жінок поділилася, що до новорічної зустрічі зв’язок між ними було перервано на понад шість років.