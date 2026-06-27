В воскресенье, 28 июня, Укрэнерго не планирует введение ограничений поставок электроэнергии в Украине.

Графики отключения света 28 июня: что известно

— Завтра, в воскресенье, применение мер ограничения не планируется, — говорится в сообщении.

Энергетики просят перенести использование мощных приборов на дневные часы — с 10:00 до 16:00.

В то же время вечером, с 18:00 до 22:00, необходимо потреблять электроэнергию экономно.

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Напомним, 25 июня на левом берегу Киева были введены экстренные отключения электроэнергии, которые впоследствии отменили.

В компании ДТЭК Киевские электросети сообщили, что решение об ограничении потребления поступило от Укрэнерго.

Причиной стало технологическое нарушение на одном из энергообъектов.

По этой причине в отдельных районах столицы применили аварийные отключения для всех категорий потребителей.

Такие меры не планируются заранее и вводятся только в случае критических ситуаций для стабилизации работы энергосистемы и предотвращения более масштабных сбоев.

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