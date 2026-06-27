Графики отключения света 28 июня: будут ли действовать в Украине
В воскресенье, 28 июня, Укрэнерго не планирует введение ограничений поставок электроэнергии в Украине.
Графики отключения света 28 июня: что известно
— Завтра, в воскресенье, применение мер ограничения не планируется, — говорится в сообщении.
Энергетики просят перенести использование мощных приборов на дневные часы — с 10:00 до 16:00.
В то же время вечером, с 18:00 до 22:00, необходимо потреблять электроэнергию экономно.
Напомним, 25 июня на левом берегу Киева были введены экстренные отключения электроэнергии, которые впоследствии отменили.
В компании ДТЭК Киевские электросети сообщили, что решение об ограничении потребления поступило от Укрэнерго.
Причиной стало технологическое нарушение на одном из энергообъектов.
По этой причине в отдельных районах столицы применили аварийные отключения для всех категорий потребителей.
Такие меры не планируются заранее и вводятся только в случае критических ситуаций для стабилизации работы энергосистемы и предотвращения более масштабных сбоев.