Торговым сетям во время локдауна в январе разрешается продавать продукты питания при условии, что не менее 60% их площади предназначены для торговли продуктами.

Как следует из постановления №1236 об установлении карантина с 8 по 24 января 2021 года, обнародованного на сайте правительства, также разрешается торговля лекарствами, медицинскими товарами, средствами гигиены, средствами связи, ветеринарными препаратами, кормами, семенами, средствами защиты растений.

При этом торговля другими группами товаров может осуществляться лишь при условии адресной доставки.

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Январский локдаун

Кабинет министров вводит общенациональный жесткий карантин на 17 дней — с 8 до 24 января 2021 (включительно), чтобы предотвратить распространение коронавирусной болезни после новогодних праздников.

Кроме того, если ситуация резко ухудшится, правительство допускает, что локдаун могут ввести раньше.