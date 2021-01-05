Дело Шеремета: бывший белорусский спецназовец дал согласие на сотрудничество с Украиной

Один из участников распространения пленок по делу убийства Павла Шеремета, бывший белорусский спецназовец Игорь Макар готов пройти допрос в Офисе генпрокурора Украины.

Мужчина спланирует свою поездку в Киев после первого запроса украинских правоохранителей.

В интервью журналистам Игорь Макар рассказал, когда и при каких условиях передавал записи.

— Я передал записи примерно в декабре. Официального допроса не было, но сегодня со мной связывались украинские спецслужбы. Я разговаривал и дал свое согласие на сотрудничество.

Запись пленок осуществлял анонимный источник Игоря Макара, который сейчас находится в Евросоюзе.

Пленки и реакция МВД

О том, что КГБ Беларуси планировало ликвидацию Павла Шеремета, стало известно из пленок, опубликованных 4 января независимым изданием EUobserver.

На записях 2012 присутствует голос тогдашнего руководителя КГБ Вадима Зайцева. В материалах четко слышно, что журналиста, который тогда проживал на территории РФ, планировали взорвать таким образом, чтобы “ни рук, ни ног не собрали”.

Между тем МВД Украины заявило, что записи по делу Шеремета подтверждают версию следствия, а для снятия обвинения с фигурантов нет никаких оснований.

Больше года дело убийства Шеремета насчитывает трех главных подозреваемых. Это рок-музыкант и военный Андрей Антоненко (известный также как Riffmaster), детский хирург и волонтер Юлия Кузьменко (псевдоним Лиса) и военная медсестра Яна Дугар.

Их задержали в конце 2019 по подозрению в причастности к преступлению. Сейчас Антоненко остается под стражей, Кузьменко находится под домашним арестом после семи месяцев в СИЗО, а Дугар выпустили под залог.