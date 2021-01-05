Справа Шеремета: колишній білоруський спецназівець дав згоду на співпрацю з Україною

Один із учасників розповсюдження плівок у справі вбивства Павла Шеремета, колишній білоруський спецназівець Ігор Макар готовий пройти допит в Офісі генпрокурора України.

Чоловік спланує свою поїздку до Києва після першого запиту українських правоохоронців.

У інтерв’ю журналістам Ігор Макар розповів, коли та за яких умов передавав записи.

– Я передав записи приблизно в грудні. Офіційного допиту не було, але сьогодні зі мною зв’язувалися українські спецслужби. Я розмовляв і дав свою згоду на співпрацю.

Запис плівок здійснювало анонімне джерело Ігора Макара, яке зараз перебуває у Євросоюзі.

Плівки та реакція МВС

Про те, що КДБ Білорусі планувало ліквідацію Павла Шеремета, стало відомо із плівок, опублікованих 4 січня незалежним виданням EUobserver.

На записах 2012 року присутній голос тодішнього керівника КДБ Вадима Зайцева. У матеріалах чітко чутно, що журналіста, який тоді проживав на території РФ, планували підірвати у такий спосіб, аби “ні рук, ні ніг не зібрали”.

Тим часом МВС України заявило, що записи щодо справи Шеремета підтверджують версію слідства, а для зняття обвинувачення з фігурантів немає жодних підстав.

Більше року справа вбивства Шеремета налічує трьох головних підозрюваних. Це рок-музикант та військовий Андрій Антоненко (відомий також як Riffmaster), дитячий хірург та волонтер Юлія Кузьменко (псевдонім Лиса) та військова медсестра Яна Дугар.

Їх затримали в кінці 2019 року за підозрою в причетності до злочину. Зараз Антоненко залишається під вартою, Кузьменко перебуває під домашнім арештом після семи місяців в СІЗО, а Дугар випустили під заставу.

Джерело: Суспільне