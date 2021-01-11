Билеты на поезда Укрзализныци в ближайшее время можно будет приобрести через мессенджеры Viber и Telegram.

Сотрудники предприятия работают над созданием собственного чат-бота.

Для этого они сотрудничают с Visa и американской компанией Middleware Inc. на базе технологии Corezoid Hyperautomation Engine.

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Ранее украинцы активно использовали чат-бот RailwayBot в мессенджерах Telegram, Viber и Messenger, благодаря которому искали и покупали билеты на поезда.

Услуги Укрзализныци

Билеты на поезда Укрзализныци можно приобрести в кассах железнодорожных вокзалов, а также онлайн на официальном сайте предприятия.

В связи с карантином украинцам стало удобнее покупать билеты через интернет.

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