Билеты на поезда Укрзализныци в ближайшее время можно будет приобрести через мессенджеры Viber и Telegram.
Сотрудники предприятия работают над созданием собственного чат-бота.
Для этого они сотрудничают с Visa и американской компанией Middleware Inc. на базе технологии Corezoid Hyperautomation Engine.
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Ранее украинцы активно использовали чат-бот RailwayBot в мессенджерах Telegram, Viber и Messenger, благодаря которому искали и покупали билеты на поезда.
Услуги Укрзализныци
Билеты на поезда Укрзализныци можно приобрести в кассах железнодорожных вокзалов, а также онлайн на официальном сайте предприятия.
В связи с карантином украинцам стало удобнее покупать билеты через интернет.
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