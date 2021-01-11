Квитки на потяги Укрзалізниці найближчим часом можна буде придбати через месенджери Viber і Telegram.

Співробітники підприємства працюють над створенням власного чат-бота.

Для цього вони співпрацюють з Visa і американською компанією Middleware Inc. на базі технології Corezoid Hyperautomation Engine.

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Раніше українці активно використовували чат-бот RailwayBot у месенджерах Telegram, Viber і Messenger, завдяки якому шукали і купували квитки на потяги.

Послуги Укрзалізниці

Квитки на потяги Укрзалізниці можна придбати у касах залізничних вокзалів, а також онлайн на офіційному сайті підприємства.

Через карантин українцям стало зручніше купувати квитки через інтернет.

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