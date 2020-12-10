В Украине подорожают билеты на поезда — дата

В 2021 году Укрзализныця планирует поднять цены на билеты для пассажиров.

Об этом говорится в финансовом плане компании.

Укрзализныця планирует получить 3,53 млрд грн чистой прибыли в 2021 году. Для сравнения, плановый показатель за 2020-й — 0,07 млн грн при сокращении выручки на 3,2% – до 86,504 млрд грн.

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Выручка, запланированная на 2021 год, в 86,504 млрд грн на 15,4% больше ожидаемого итога 2020 года.

Доходы от перевозки пассажиров прогнозируются в размере 7,762 млрд грн, что на 43,6% выше плана на 2020-й.

Кроме того, в 2021 году планируется индексация тарифов на перевозку пассажиров во внутреннем сообщении с 1 марта на 2% ежемесячно. Дополнительные доходы составят 557,9 млн грн.

Дополнительные поезда на зимние праздники

Укрзализныця к новогодним и рождественским праздникам назначила ряд поездов в популярных направлениях: Киев — Солотвино, Одесса — Львов (Ужгород)/Рахов, Ковель — Одесса, Мариуполь — Львов, Хмельницкий — Лисичанск.

Подробнее о дополнительных поезда на праздники, читайте в материале Фактов ICTV.