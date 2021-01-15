Где купаться на Крещение в Киеве — список локаций

Крещение 2021 выпадает на вторник, 19 января. Одна из самых распространенных традиций этого праздника — купаться в проруби.
Однако купание в ледяной воде — это испытание организма на прочность и проверка на храбрость. Многие молодые люди погружаются в прорубь без религиозного подтекста, чтобы почувствовать всплеск адреналина и познать преодоление.
Перед тем, как погружаться в прорубь, стоит размяться, затем снять одежду и немного остыть.
Где купаться на Крещение в Киеве
Оболонская набережная
Где: возле Свято-Покровского собора
Цена: бесплатно
Гидропарк
Где: возле часовни Крещения Господнего
Цена: бесплатно
Центр развлечений Х-парк
Где: парк Муромец
Цена: вход на территорию и погружение бесплатные
Мамаева Слобода
Где: улица Донца, 2
Цена: до 10.00 — вход свободный, после — 120 гривен
Голосеевский парк
Где: улица Генерала Родимцева, 6-А
Цена: бесплатно
Днепровская набережная
Где: Днепровская набережная, 2-А, возле храма Святого Благоверного князя Ярослава Мудрого перед Иорданским крестом
Цена: бесплатно
Озеро Тельбин
Где Березняки, у храма Рождества Христова
Цена: бесплатно
Святая вода
Люди верят, что вся вода в этот праздник целебная. Даже та, которая течет из водопровода. Но наиболее мощную энергетику будет иметь вода во время литургии.
Когда освящают воду на Крещение, читайте в материале Фактов ICTV.