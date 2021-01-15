PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество
Анастасія Дячкіна |

В парках и на набережных: где можно купаться на Крещение в Киеве

Крещение 2021 выпадает на вторник, 19 января. Одна из самых распространенных традиций этого праздника — купаться в проруби.

Однако купание в ледяной воде — это испытание организма на прочность и проверка на храбрость. Многие молодые люди погружаются в прорубь без религиозного подтекста, чтобы почувствовать всплеск адреналина и познать  преодоление.

Перед тем, как погружаться в прорубь, стоит размяться, затем снять одежду и немного остыть.

Читайте
Церковный календарь на январь 2021

Где купаться на Крещение в Киеве

Оболонская набережная

Где: возле Свято-Покровского собора
Цена: бесплатно

Гидропарк

Где: возле часовни Крещения Господнего
Цена: бесплатно

Центр развлечений Х-парк

Где: парк Муромец
Цена: вход на территорию и погружение бесплатные

Мамаева Слобода

Где: улица Донца, 2
Цена: до 10.00 — вход свободный, после — 120 гривен

Голосеевский парк

Где: улица Генерала Родимцева, 6-А
Цена: бесплатно

Днепровская набережная

Где: Днепровская набережная, 2-А, возле храма Святого Благоверного князя Ярослава Мудрого перед Иорданским крестом
Цена: бесплатно

Озеро Тельбин

Где Березняки, у храма Рождества Христова
Цена: бесплатно

Где купаться на Крещение в Киеве — список локаций

Святая вода

Люди верят, что вся вода в этот праздник целебная. Даже та, которая течет из водопровода. Но наиболее мощную энергетику будет иметь вода во время  литургии.

Когда освящают воду на Крещение, читайте в материале Фактов ICTV.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка