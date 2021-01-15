Де купатися на Водохреще у Києві – список локацій

Водохреще 2021 випадає на вівторок, 19 січня. Одна з найпоширеніших традицій на це свято – купитися в ополонці.
Однак купання у крижаній воді – це випробування організму на витривалість і перевірка на хоробрість. Багато молодих людей занурюються в ополонку без релігійного підтексту, щоб відчути сплеск адреналіну і пізнати подолання.
Перед тим, як занурюватися в ополонку, варто розім’ятися, потім зняти одяг і трохи охолонути.
Де купатися на Водохреще в Києві
Оболонська набережна
Де: біля Свято-Покровського собору
Ціна: безкоштовно
Гідропарк
Де: біля каплиці Хрещення Господнього
Ціна: безкоштовно
Центр розваг Х-парк
Де: парк Муромець
Ціна: вхід на територію і занурення безкоштовні
Мамаєва Слобода
Де: вулиця Донця, 2
Ціна: до 10.00 – вхід вільний, після – 120 гривень
Голосіївський парк
Де: вулиця Генерала Родимцева, 6-А
Ціна: безкоштовно
Дніпровська набережна
Де: Дніпровська набережна, 2-А, біля храму Святого Благовірного князя Ярослава Мудрого перед Йорданським хрестом
Ціна: безкоштовно
Озеро Тельбін
Де: Березняки, біля храму Різдва Христового
Ціна: безкоштовно
Свята вода
Люди вірять, що вся вода в це свято цілюща. Навіть та, яка тече з водопроводу. Але найбільшу енергетику матиме вода під час літургії.
Коли освячують воду на Водохреще, читайте у матеріалі Фактів ICTV.