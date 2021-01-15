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Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Дячкіна |

У парках та на набережних: де можна купатися на Водохреще в Києві

Водохреще 2021 випадає на вівторок, 19 січня. Одна з найпоширеніших традицій на це свято – купитися в ополонці.

Однак купання у крижаній воді – це випробування організму на витривалість і перевірка на хоробрість. Багато молодих людей занурюються в ополонку без релігійного підтексту, щоб відчути сплеск адреналіну і пізнати  подолання.

Перед тим, як занурюватися в ополонку, варто розім’ятися, потім зняти одяг і трохи охолонути.

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Де купатися на Водохреще в Києві

Оболонська набережна

Де: біля Свято-Покровського собору
Ціна: безкоштовно

Гідропарк

Де: біля каплиці Хрещення Господнього
Ціна: безкоштовно

Центр розваг Х-парк

Де: парк Муромець
Ціна: вхід на територію і занурення безкоштовні

Мамаєва Слобода

Де: вулиця Донця, 2
Ціна: до 10.00 – вхід вільний, після – 120 гривень

Голосіївський парк

Де: вулиця Генерала Родимцева, 6-А
Ціна: безкоштовно

Дніпровська набережна

Де: Дніпровська набережна, 2-А, біля храму Святого Благовірного князя Ярослава Мудрого перед Йорданським хрестом
Ціна: безкоштовно

Озеро Тельбін

Де: Березняки, біля храму Різдва Христового
Ціна: безкоштовно

Де купатися на Водохреще у Києві – список локацій

Свята вода

Люди вірять, що вся вода в це свято цілюща. Навіть та, яка тече з водопроводу. Але найбільшу енергетику матиме вода під час літургії.

Коли освячують воду на Водохреще, читайте у матеріалі Фактів ICTV.

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