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Факты / Украина / Общество
Софія Телішевська |

Война на Донбассе: оккупанты шесть раз нарушили “тишину”

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня, один военнослужащий ВСУ получил осколочное ранение.

Рядом с населенным пунктом Гнутово, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета. Вследствие вражеских обстрелов один украинский защитник получил легкое осколочное ранение.

Воин оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.

В ответ на обстрелы российских наемников украинские воины несколько раз открывали ответный огонь. О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону в СЦКК уведомлены представители ОБСЕ.

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С начала текущих суток, 15 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

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11 января в районе ООС наблюдалось 10 нарушений режима прекращения огня. Вследствие обстрелов погиб украинский военный.

В связи с трагедией Украинская делегация в Трехсторонний контактной группе направила ноту в ОБСЕ.

Источник: Штаб ООС

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