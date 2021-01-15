Война на Донбассе: оккупанты шесть раз нарушили “тишину”

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня, один военнослужащий ВСУ получил осколочное ранение.

Рядом с населенным пунктом Гнутово, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета. Вследствие вражеских обстрелов один украинский защитник получил легкое осколочное ранение.

Воин оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.

В ответ на обстрелы российских наемников украинские воины несколько раз открывали ответный огонь. О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону в СЦКК уведомлены представители ОБСЕ.

С начала текущих суток, 15 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Гибель военного на Донбассе

11 января в районе ООС наблюдалось 10 нарушений режима прекращения огня. Вследствие обстрелов погиб украинский военный.

В связи с трагедией Украинская делегация в Трехсторонний контактной группе направила ноту в ОБСЕ.