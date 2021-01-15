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Факти / Україна / Суспільство
Софія Телішевська |

Війна на Донбасі: окупанти шість разів порушили “тишу”

За минулу добу російські найманці на Донбасі шість разів порушили режим припинення вогню, один військовослужбовець ЗСУ отримав осколкове поранення.

Поруч із населеним пунктом Гнутове, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичного станкового гранатомета і великокаліберного кулемета. Внаслідок ворожих обстрілів один український захисник отримав легке осколкове поранення.

Воїн оперативно доставлений до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога.

У відповідь на обстріли російських найманців українські воїни кілька разів відкривали вогонь у відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через українську сторону в СЦКК повідомлені представники ОБСЄ.

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З початку поточної доби, 15 січня, уздовж усієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Загибель військового на Донбасі

11 січня в районі ООС спостерігалося 10 порушень режиму припинення вогню. Внаслідок обстрілів загинув український військовий.

У зв’язку з трагедією українська делегація у Тристоронній контактній групі направила ноту до ОБСЄ.

Джерело: Штаб ООС

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