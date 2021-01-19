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Факты / Украина
Людмила Богданова |

Прекращение войны на Донбассе должно остаться приоритетом для ОБСЕ — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Анн Линде — председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Он поблагодарил ее за позицию по поводу прекращения войны в Донбассе, а также подчеркнул важность возвращения временно оккупированной АР Крым.

— Для нас очень важно признавать, что и Крым, и Донбасс — это Украина, — отметил Зеленский.

  • зустріч Зеленського та голови ОБСЄ
  • зустріч Зеленського та голови ОБСЄ
  • зустріч Зеленського та голови ОБСЄ
  • зустріч Зеленського та голови ОБСЄ
  • зустріч Зеленського та голови ОБСЄ
  • зустріч Зеленського та голови ОБСЄ
Прекращение войны на Донбассе должно остаться приоритетом для ОБСЕ — Зеленский / 3 фотографии

Также президент проинформировал главу ОБСЕ о ситуации на Донбассе. Отдельно он отметил, что режим тишины действует уже более шести месяцев, хотя иногда есть нарушения.

Владимир Зеленский также вспомнил, что из всех построенных КВПП на территории Луганской и Донецкой областей открыли только один. Также речь шла о торможении обмена пленными, блокировке миссии ОБСЕ и доступа Красного Креста к оккупированным территориям.

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Накануне президент Украины провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Лидеры стран обсудили пандемию коронавируса, ситуацию на Донбассе и вакцину. Подробнее о разговоре Меркель и Зеленского читайте на Фактах ICTV.

Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

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