Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Анн Лінде – головою Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ).

Він подякував їй за позицію щодо завершення війни на Донбасі, а також підкреслив важливість повернення тимчасово окупованої АР Крим.

– Для нас дуже важливо визнавати, що і Крим, і Донбас – це Україна, – зазначив Зеленський.











Закінчення війни на Донбасі має залишатися пріоритетом для ОБСЄ – Зеленський / 3 фотографии

Також президент проінформував очільника ОБСЄ про ситуацію на Донбасі. Окремо він зазначив, що режим тиші діє уже понад шість місяців, хоча інколи є порушення.

Володимир Зеленський нагадав, що з усіх збудованих КВПП на території Луганської та Донецької областей відкрили лише один. Також йшлося про гальмування обміну полоненими, блокування місії ОБСЄ та доступу Червоного Хреста до окупованих територій.

Напередодні президент України провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Лідери країн обговорили пандемію коронавірусу, ситуацію на Донбасі та вакцину. Детальніше про розмову Меркель та Зеленського читайте на Фактах ICTV.