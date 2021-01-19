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Факти / Україна
Людмила Богданова |

Закінчення війни на Донбасі має залишатися пріоритетом для ОБСЄ – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Анн Лінде – головою Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ).

Він подякував їй за позицію щодо завершення війни на Донбасі, а також підкреслив важливість повернення тимчасово окупованої АР Крим.

– Для нас дуже важливо визнавати, що і Крим, і Донбас – це Україна, – зазначив Зеленський.

  • зустріч Зеленського та голови ОБСЄ
  • зустріч Зеленського та голови ОБСЄ
  • зустріч Зеленського та голови ОБСЄ
  • зустріч Зеленського та голови ОБСЄ
  • зустріч Зеленського та голови ОБСЄ
  • зустріч Зеленського та голови ОБСЄ
Закінчення війни на Донбасі має залишатися пріоритетом для ОБСЄ – Зеленський / 3 фотографии

Також президент проінформував очільника ОБСЄ про ситуацію на Донбасі. Окремо він зазначив, що режим тиші діє уже понад шість місяців, хоча інколи є порушення.

Володимир Зеленський нагадав, що з усіх збудованих КВПП на території Луганської та Донецької областей відкрили лише один. Також йшлося про гальмування обміну полоненими, блокування місії ОБСЄ та доступу Червоного Хреста до окупованих територій.

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Напередодні президент України провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Лідери країн обговорили пандемію коронавірусу, ситуацію на Донбасі та вакцину. Детальніше про розмову Меркель та Зеленського читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

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