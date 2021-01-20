Денисова анонсировала освобождения девяти украинских пленных из тюрем “ЛДНР”

В следственных изоляторах оккупированных Донецка и Луганска находится девять пленных украинский.

Об этом во время встречи с председателем ОБСЕ на пропускном пункте Золотое заявила обмудсмен Людмила Денисова.

В течение нескольких следующих дней их планируют уволить и доставить в Киев.

— По состоянию на январь 2021 в следственном изоляторе Луганска находится трое наших пленных, еще шестеро — в Донецке. Их могут освободить уже сегодня-завтра, — сказала Денисова.

После этого граждане будут доставлены в Киев. Отмечается, что обмен состоится в одностороннем порядке.

Имен пленников Людмила Денисова пока не назвала.

Визит главы ОБСЕ в зону ООС

20 января глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Анн Линде посетила район проведения ООС на Донбассе, в частности — КПВВ Золотое.

Кроме Людмилы Денисовой, на встрече также присутствовал глава МИД Дмитрий Кулеба.

Во время выступления руководительница ОБСЕ Анн Линде заверила, что в конфликте с РФ беспрекословно поддерживает Украину.