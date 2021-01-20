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Факти / Україна / Суспільство
Наташа Тарчевська |

Денісова анонсувала звільнення дев’ятьох українських полонених з в’язниць “ЛДНР”

У слідчих ізоляторах окупованих Донецька та Луганська перебуває дев’ять полонених українців.

Про це під час зустрічі із головою ОБСЄ на пропускному пункті Золоте заявила обмудсмен Людмила Денісова.

Протягом декількох наступних днів їх планують звільнити і доправити до Києва.

– Станом на січень 2021 року у слідчому ізоляторі Луганська перебуває троє наших полонених, ще шестеро – у Донецьку. Їх можуть звільнити вже сьогодні-завтра, – сказала Денісова.

Після цього громадян буде доправлено до Києва. Зазначається, що обмін відбудеться в односторонньому порядку.

Імен бранців Людмила Денісова поки що не назвала.

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