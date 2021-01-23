В российских городах люди начали выходить на акции протеста, чтобы поддержать оппозиционера Алексея Навального, которого задержали после прилета в Москву 17 января.

По информации ОВД-Инфо, в 13 городах задержали уже 48 человек. Больше всего задержаний в Хабаровске — 13, по 9 в Влодивостоке и Южносахалинске.

Разгон демонстрации во Владивостоке Видео: местный штаб Навального pic.twitter.com/8dAQpnPu4A — ОВД-Инфо (@OvdInfo) January 23, 2021

В то же время правозащитный проект Апология протеста сообщает, что во Владивостоке полицейские привезли в участок 26 несовершеннолетних. А в Хабаровске задержанные рассказали, что их били палками.

⚡️Задержанные в ОП № 6 Хабаровска сообщают, что их били палками Фото: задержанные в отделе полиции № 6 / предоставил знакомый задержанныхhttps://t.co/8GVLurzz8c pic.twitter.com/CPbO5O1Gwb — ОВД-Инфо (@OvdInfo) January 23, 2021

Около 1,5 тыс. человек вышли на акцию протеста в Новосибирске, более 1 тыс. — в Красноярске, где журналисты сообщили о проблемах со связью.

А в Якутске люди вышли поддержать Навального, несмотря на то, что на улице было -50°.

Якутск вышел -50’С❗❗❗

50-градусный мороз не помешал силовикам наброситься на якутов. pic.twitter.com/QCorhyCF8p — ❌◻❤◻Андрей Прошутинский (@andreyar93) January 23, 2021

Почему люди выходят поддержать Навального

17 января российский оппозиционный политик Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии, где с августа 2020-го лечился после того, как его отравили Новичком.

Его сразу же задержали в московском аэропорту Шереметьево. На следующий день прямо в полицейском участке во время выездного заседания Химкинского суда оппозиционеру избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 30 дней.

Сейчас он находится в следственном изоляторе Матросская тишина. После ареста политик призвал россиян выходить на протесты 23 января.

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Почему задержали Навального и какой срок ему грозит

В декабре 2012 года против Алексея Навального и его брата Олега Следственный комитет возбудил уголовное дело. Их обвиняли в якобы хищении и легализации денег подразделения компании Ив Роше — Ив Роше Восток.

По версии следствия, братья якобы похитили более 26 млн рублей у Ив Роше-Восток. Тогда Алексей Навальный получил условный срок.

Федеральная служба исполнения наказаний задержание оппозиционера объяснила тем, что он уклонялся от контроля во время испытательного срока по делу Ив Роше и с 29 декабря объявила его в розыск.

На днях издание Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, сообщило, что российскому оппозиционеру грозит тюремное заключение от 3,5 до 13,5 лет колонии.

Фото: Komsagram