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Факты / Украина / Общество
Вікторія Гірко |

Пакеты малыша вернулись — Кабмин принял постановление

Родители новорожденных снова могут получать одноразовую натуральную помощь Пакет малыша.

Соответствующее решение на заседании принял Кабмин.

Согласно постановлению, Пакет малыша будут выдавать в роддоме на каждого рожденного ребенка. Также его можно будет получить в управлении социальной защиты населения по месту жительства или по месту пребывания получателя.

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Вместе с тем, принятое постановление предусматривает, если родители детей, родившихся в период с 24 октября 2020 года по 1 июля 2021 года в течение 30 дней со дня рождения по независящим от них причинам не смогли забрать помощь, то они смогут получить ее в форме денежной компенсации.

В октябре этого года президент Владимир Зеленский подписал закон о возвращении Пакета малыша.

Документ предусматривает, что помощь будет выдаваться в течение 30 дней после рождения ребенка. Ее стоимость должна составлять не менее трех размеров прожиточного минимума для детей до 6 лет.

До этого вместо Пакета малыша родителям выдавали 5 тыс. грн после рождения ребенка.

Фото: Dreamstime

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