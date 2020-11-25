Родители новорожденных снова могут получать одноразовую натуральную помощь Пакет малыша.

Соответствующее решение на заседании принял Кабмин.

Согласно постановлению, Пакет малыша будут выдавать в роддоме на каждого рожденного ребенка. Также его можно будет получить в управлении социальной защиты населения по месту жительства или по месту пребывания получателя.

Читайте: Пакет малыша увеличили: что добавило Минсоцполитики

Вместе с тем, принятое постановление предусматривает, если родители детей, родившихся в период с 24 октября 2020 года по 1 июля 2021 года в течение 30 дней со дня рождения по независящим от них причинам не смогли забрать помощь, то они смогут получить ее в форме денежной компенсации.

В октябре этого года президент Владимир Зеленский подписал закон о возвращении Пакета малыша.

Документ предусматривает, что помощь будет выдаваться в течение 30 дней после рождения ребенка. Ее стоимость должна составлять не менее трех размеров прожиточного минимума для детей до 6 лет.

До этого вместо Пакета малыша родителям выдавали 5 тыс. грн после рождения ребенка.