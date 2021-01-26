Национальный банк Украины установил официальный курс валют на 26 января. Так, курс доллара составляет 28,16 грн, что равносильно тому же показателю, что в предыдущий банковский день. А вот курс евро установлен на уровне 34,22 грн, что на три копейки меньше, чем 25 января.

Курс валют в Украине от НБУ на 26.01:

$1 – 28,16 грн;

€1 – 34,22грн;

1 польский злотый – 7,538 грн;

10 российских рублей – 3,733 грн.

Курс доллара в 2021 году

В Украине национальная валюта в течение года то оставалась стабильной, то испытывала значительные колебания. Ведь курс доллара и евро то резко рос, то так же резко падал.

В то же время в Минэкономики прогнозируют, что в 2021 году в Украине валюта может стоить 28,6 грн за $1.

Согласно прогнозу аналитиков, курс доллара в 2021 году может колебаться в пределах 27-29,5 грн за $1.