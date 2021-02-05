Заседание Верховной Рады Украины в пятницу, 5 февраля, традиционно начнется в 10.00. В течение дня народные депутаты рассмотрят ряд законопроектов.

В частности, в нескольких законопроектах речь идет о табачных изделиях и электронных сигаретах.

Нардепы будут рассматривать изменения в статью 22 закона Украины О рекламе относительно рекламы электронных сигарет и жидкостей, используемых в них.

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Также парламентарии внесут изменения в некоторые законы Украины по охране здоровья населения от вредного воздействия табака.

В Раде 5 февраля рассмотрят проект закона об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины.

Кроме того, депутаты будут голосовать за новое учреждение в Украине — бизнес-омбудсмена.

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Закон об отзыве народных депутатов