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Факты / Украина / Политика
Євгенія Шапоренко |

Электронные сигареты и бизнес-омбудсмен: повестка дня Рады на 5 февраля

Заседание Верховной Рады Украины в пятницу, 5 февраля, традиционно начнется в 10.00. В течение дня народные депутаты рассмотрят ряд законопроектов.

Электронные сигареты и бизнес-омбудсмен: повестка дня Рады на 5 февраля

В частности, в нескольких законопроектах речь идет о табачных изделиях и электронных сигаретах.

Нардепы будут рассматривать изменения в статью 22 закона Украины О рекламе относительно рекламы электронных сигарет и жидкостей, используемых в них.

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Также парламентарии внесут изменения в некоторые законы Украины по охране здоровья населения от вредного воздействия табака.

В Раде 5 февраля рассмотрят проект закона об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины.

Кроме того, депутаты будут голосовать за новое учреждение в Украине — бизнес-омбудсмена.

Порядок денний

Закон об отзыве народных депутатов

В Украине могут создать механизм отзыва народного депутата.

Для этого необходимо внести изменения в Конституцию Украины.

Сейчас же основанием для лишения депутатского мандата является, например, приговор по уголовному делу.

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