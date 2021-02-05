Заседание Верховной Рады Украины в пятницу, 5 февраля, традиционно начнется в 10.00. В течение дня народные депутаты рассмотрят ряд законопроектов.
В частности, в нескольких законопроектах речь идет о табачных изделиях и электронных сигаретах.
Нардепы будут рассматривать изменения в статью 22 закона Украины О рекламе относительно рекламы электронных сигарет и жидкостей, используемых в них.
Также парламентарии внесут изменения в некоторые законы Украины по охране здоровья населения от вредного воздействия табака.
В Раде 5 февраля рассмотрят проект закона об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины.
Кроме того, депутаты будут голосовать за новое учреждение в Украине — бизнес-омбудсмена.
Закон об отзыве народных депутатов
В Украине могут создать механизм отзыва народного депутата.
Для этого необходимо внести изменения в Конституцию Украины.
Сейчас же основанием для лишения депутатского мандата является, например, приговор по уголовному делу.