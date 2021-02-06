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Факты / Украина / Политика
Людмила Грубнік |

За то, кем без тебя не стал бы: Зеленский поздравил жену с днем рождения

6 февраля 2021 года свой день рождения празднует первая леди Украины, супруга президента Владимира Зеленского — Елена.

олена зеленська

В этот день ей исполняется 43 года. Елену Зеленскую поздравил с праздником ее муж, он посвятил ей чувственное обращение на своей официальной странице в Instagram.

— Спасибо за то, что было. И, надеюсь, еще будет. За правду, за глаза, за шутки. За то, кем без тебя не стал бы, — написал Владимир Зеленский.

Елена Зеленская родилась 6 февраля 1978 года в Кривом Роге.

По образованию Елена — архитектор, работала сценаристкой.

 

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Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

С 2019 года Зеленская — первая леди Украины.

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Деятельность Елены Зеленской

С момента избрания Владимира Зеленского президентом Украины Елена Зеленская стала активно участвовать в разнообразных общественно важных мероприятиях.

В ноябре 2020 года первая леди выступила на четвертом Украинском женском конгрессе, где обсуждалась роль женщины в обществе.

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Источник: Владимир Зеленский

Фото: Елена Зеленская

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