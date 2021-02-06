6 лютого 2021 року свій день народження святкує перша леді України, дружина президента Володимира Зеленського – Олена.

Цього дня їй виповнюється 43 роки. Олену Зеленську привітав зі святом її чоловік, він присвятив їй чуттєве звернення на своїй офіційній сторінці в Instagram.

– Дякую за те, що було. І, сподіваюсь, ще буде. За правду, за очі, за жарти. За те, ким без тебе не став би, – написав Володимир Зеленський.

Олена Зеленська народилася 6 лютого 1978 року у Кривому Розі.

За освітою Олена – архітектор, працювала сценаристкою.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

З 2019 року є першою леді України.

Діяльність Олени Зеленської

З моменту обрання Володимира Зеленського президентом України Олена Зеленська стала автино брати участь у різноманітних суспільно важливих заходах.

Зокрема, у листопаді 2020 року перша леді виступила на четвертому Українському жіночому конгресі, де обговорювалася роль жінки у суспільстві.

Більше новин про Олену Зеленську читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Володимир Зеленський

Фото: Олена Зеленська