У Києві через снігопад, який не припиняється вже понад 30 годин, утворилися сильні затори.

Практично на всіх дорогах столиці спостерігаються проблеми з рухом, проте є вулиці, на яких і зовсім затори сягають 10 балів.

На всіх мостах (Дарницький, Північний і Патона) стоять, тому їхати з Лівого берега досить нелегко.

Традиційно сильні затори в центрі міста. Також рух ускладнений на проспекті Перемоги, бульварі Шевченка, вулицях Саксаганського, Жилянській, Борщагівській.

Рух і зовсім паралізований на вулиці Народного Ополчення.

У Київпастрансі заявили, що у місті введено оперативне положення №4.

– Введено оперативне положення №4 на всі види громадського транспорту у зв’язку з складними погодними умовами, – заявили у прес-службі Київпастрансу.

Це означає, що громадський транспорт курсувати без дотримання графіка руху.

Онлайн-карта пробок в Киеве:

Снігопад у Києві

– Магістральні вулиці чистили колони спецтехніки. До прибирання снігу вночі були залучені 246 працівників. Розчищені дороги й тротуари швидко засипає знову. Тож дорожники прибирають автошляхи від снігу повторно, – розповіли у прес-службі КМДА.

За прогнозами, снігопад, що триває понад 30 годин, продовжиться і завтра.

Затори у Києві

Київ увійшов у десятку світових лідерів за кількістю заторів у 2020 році. Столиця України обійшла у рейтингу мегаполіси Нью-Йорк, Токіо та Лондон.