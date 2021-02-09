PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество
Анастасія Дячкіна |

В метро Киева установят 305 камер видеонаблюдения: где они появятся

В Киевском метрополитене установят 305 камер видеонаблюдения. Они появятся на переходных, концевых и наиболее загруженных станциях метро.

В метро Киева установят 305 камер видеонаблюдения: где они появятся

У новых камерах есть интеллектуальный функционал: 140 обзорных камер, 90 — с функцией распознавания лиц, 75 камер с функциями распознавания лиц и термального скрининга.

Камеры расширят существующую сеть системы видеонаблюдения подземки. Сейчас на 52-х станциях метро работает 195 камер видеонаблюдения с функцией распознавания лиц.

Читайте
Мостицкая и Проспект Правды: в Киеве откроют две станции метро до конца 2021

Доступ к видео с камер есть именно у правоохранителей и используют данные для поиска людей, раскрытия и предупреждения преступлений.

Кроме того, техника будет служить для мониторинга соблюдения требований профилактических и противоэпидемических мер во время пандемии коронавируса.

Потерянные вещи в метро

В киевском метрополитене сотрудники часто находят потерянные пассажирами вещи и предметы. Лишь за 2020 год в метро обнаружили более 180 потерянных вещей.

В осенне-зимний период чаще всего пассажиры забывают шарфы, перчатки, шапки, зонтики, очки, рюкзаки и сумочки. Возвращается за потерянным треть владельцев.

Источник: КГГА

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка