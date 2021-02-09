В Киевском метрополитене установят 305 камер видеонаблюдения. Они появятся на переходных, концевых и наиболее загруженных станциях метро.

У новых камерах есть интеллектуальный функционал: 140 обзорных камер, 90 — с функцией распознавания лиц, 75 камер с функциями распознавания лиц и термального скрининга.

Камеры расширят существующую сеть системы видеонаблюдения подземки. Сейчас на 52-х станциях метро работает 195 камер видеонаблюдения с функцией распознавания лиц.

Доступ к видео с камер есть именно у правоохранителей и используют данные для поиска людей, раскрытия и предупреждения преступлений.

Кроме того, техника будет служить для мониторинга соблюдения требований профилактических и противоэпидемических мер во время пандемии коронавируса.

Потерянные вещи в метро

В киевском метрополитене сотрудники часто находят потерянные пассажирами вещи и предметы. Лишь за 2020 год в метро обнаружили более 180 потерянных вещей.

В осенне-зимний период чаще всего пассажиры забывают шарфы, перчатки, шапки, зонтики, очки, рюкзаки и сумочки. Возвращается за потерянным треть владельцев.