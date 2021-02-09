У Київському метрополітені встановлять 305 камер відеоспостереження. Вони з’являться на перехідних, кінцевих та найбільш завантажених станціях метро.

Нові камери мають інтелектуальний функціонал: 140 оглядових камер, 90 – із функцією розпізнавання облич, 75 камер із функціями розпізнавання облич та термального скринінгу.

Камери розширять наявну мережу системи відеоспостереження підземки. Наразі на 52-х станціях метро працює 195 камер відеоспостереження з функцією розпізнавання облич.

Доступ до відео з камер мають саме правоохоронці та використовують дані для розшуку людей, розкриття та запобігання злочинам.

Крім того, техніка слугуватиме для моніторингу дотримання вимог профілактичних та протиепідемічних заходів під час пандемії коронавірусу.

Загублені речі в метро

У київському метрополітені співробітники часто знаходять втрачені пасажирами речі і предмети. Лише за 2020 рік у метро виявили понад 180 втрачених речей.

В осінньо-зимовий період найчастіше пасажири забувають шарфи, рукавички, шапки, парасольки, окуляри, рюкзаки та сумочки. Повертається за втраченим третина власників.