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Факты / Украина / Политика
Анастасія Дячкіна |

В Днепре за 5 минут уволили 655 чиновников и работников мэрии

Городской совет Днепра сократил 655 сотрудников районных администраций и департаментов на заседании 10 февраля.

В Днепре за 5 минут уволили 655 чиновников и работников мэрии

По словам мэра города Бориса Филатова, сессия длилась всего девять минут.

— Уволили с мэрии 655 человек. Утвердили новую структуру. Сессия прошла за 9 минут, включая два раза исполнение гимна. Спасибо депутатскому корпусу за подавляющую поддержку инициатив городского головы. Двигаемся дальше, — подчеркнул мэр.

Ранее в соцсети Филатов пояснил, что сокращения связаны с тем, что где-то объединяют коммунальные предприятия, где-то сокращают лишний административный персонал, убирают дублирующий функционал, а где-то заменяют перекладывание бумаг цифровыми технологиями.

Во втором туре местных выборов Днепра убедительно победил действующий мэр Борис Филатов. Он набрал 80,61% голосов.

Разрыв между двумя претендентами на должность городского головы Днепра был больше чем в четыре раза.

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