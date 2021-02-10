PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика
Анастасія Дячкіна |

У Дніпрі за 5 хвилин звільнили 655 чиновників і працівників мерії

Міська рада Дніпра скоротила 655 співробітників районних адміністрацій і департаментів на засіданні 10 лютого.

У Дніпрі за 5 хвилин звільнили 655 чиновників і працівників мерії

За словами мера міста Бориса Філатова, сесія тривала лише дев’ять хвилин.

– Звільнили з мерії 655 осіб. Затвердили нову структуру. Сесія пройшла за 9 хвилин, включаючи два рази виконання гімну. Спасибі депутатському корпусу за переважну підтримку ініціатив міського голови. Рухаємося далі, – наголосив мер.

Раніше в соцмережі Філатов пояснив, що скорочення пов’язані з тим, що десь об’єднують комунальні підприємства, десь скорочують зайвий адміністративний персонал, прибирають дублюючий функціонал, а десь замінюють перекладання паперів цифровими технологіями.

У другому турі місцевих виборів Дніпра переконливо переміг чинний міський голова Борис Філатов. Він набрав 80,61% голосів.

Розрив між двома претендентами на посаду міського голови Дніпра був більше ніж у чотири рази.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка