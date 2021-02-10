Міська рада Дніпра скоротила 655 співробітників районних адміністрацій і департаментів на засіданні 10 лютого.

За словами мера міста Бориса Філатова, сесія тривала лише дев’ять хвилин.

– Звільнили з мерії 655 осіб. Затвердили нову структуру. Сесія пройшла за 9 хвилин, включаючи два рази виконання гімну. Спасибі депутатському корпусу за переважну підтримку ініціатив міського голови. Рухаємося далі, – наголосив мер.

Раніше в соцмережі Філатов пояснив, що скорочення пов’язані з тим, що десь об’єднують комунальні підприємства, десь скорочують зайвий адміністративний персонал, прибирають дублюючий функціонал, а десь замінюють перекладання паперів цифровими технологіями.

У другому турі місцевих виборів Дніпра переконливо переміг чинний міський голова Борис Філатов. Він набрав 80,61% голосів.

Розрив між двома претендентами на посаду міського голови Дніпра був більше ніж у чотири рази.