Во втором туре местных выборов Днепра убедительно победил действующий мэр Борис Филатов. Он набрал 80,61% голосов.
Разрыв между двумя претендентами на должность городского головы Днепра был больше чем в четыре раза.
— Горько понимать, что второй тур фактически был не нужен, потому что горожане еще в первом туре определились со своим выбором. Поэтому второй тур стал расходованием бюджетных средств и сил людей, которые работали в избирательных комиссиях и предвыборных штабах, — сказал секретарь городского совета Александр Санжара.
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Также Санжара отметил, что во время выборов применялись грязные технологии. Например, на предвыборных встречах с жителями в Филатова стреляли зеленкой из пейнтбольного ружья.
Опубликовано Дніпровська міська рада Понедельник, 23 ноября 2020 г.
По словам секретаря, за две недели до выборов началось масштабное скупки голосов избирателей. Ему лично на номер телефона приходили приглашения с предложением продать голос.
До первого тура фигурировала сумма от 400 до 600 грн, а во втором туре — 1,5 грн за голос. Днепряне нарушали избирательный процесс и фотографировали бюллетень, чтобы получить деньги.
Второй тур местных выборов 2020
22 ноября состоялся второй тур местных выборов 2020 в 11 городах Украины.
По данным ЦИК, средняя явка избирателей на 20.00 составила 29,53%.
Источник: Днепровский городской совет