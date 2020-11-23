Во втором туре местных выборов Днепра убедительно победил действующий мэр Борис Филатов. Он набрал 80,61% голосов.

Разрыв между двумя претендентами на должность городского головы Днепра был больше чем в четыре раза.

— Горько понимать, что второй тур фактически был не нужен, потому что горожане еще в первом туре определились со своим выбором. Поэтому второй тур стал расходованием бюджетных средств и сил людей, которые работали в избирательных комиссиях и предвыборных штабах, — сказал секретарь городского совета Александр Санжара.

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Также Санжара отметил, что во время выборов применялись грязные технологии. Например, на предвыборных встречах с жителями в Филатова стреляли зеленкой из пейнтбольного ружья.

По словам секретаря, за две недели до выборов началось масштабное скупки голосов избирателей. Ему лично на номер телефона приходили приглашения с предложением продать голос.

До первого тура фигурировала сумма от 400 до 600 грн, а во втором туре — 1,5 грн за голос. Днепряне нарушали избирательный процесс и фотографировали бюллетень, чтобы получить деньги.

Второй тур местных выборов 2020

22 ноября состоялся второй тур местных выборов 2020 в 11 городах Украины.

По данным ЦИК, средняя явка избирателей на 20.00 составила 29,53%.

Источник: Днепровский городской совет

Фото: Днепровский городской совет