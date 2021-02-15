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Факты / Украина / Политика
Тетяна Забожко |

Россия понимает только язык силы: Рудик о дополнительных санкциях

Руководительница партии Голос Кира Рудик считает, что для разрешения ситуации в Донбассе нужно пересмотреть Минские договоренности и привлечь к сотрудничеству новых стратегических партнеров.

Кіра Рудик

– Нам нужно определить план действий, чтобы России было слишком дорого вести войну, – сказала в эфире Свободы слова на ICTV нардеп.

Для этого, по мнению руководительницы Голоса, нужно доработать План холодной деоккупации Донбасса, который представила ее партия.

Кроме того, Голос возлагает большие надежды на США и нового президента Джо Байдена. Именно от этой страны политик предлагает требовать помощи в переговорах и политическом давлении на Россию, поскольку возможности нынешних партнеров уже исчерпаны.

– Единственный способ остановки российской агрессии – это дополнительные санкции. Россия понимает только язык силы. И говорить должна не только Украина, но и все ее партнеры, – заметила Кира Рудык.

Сутки на Донбассе

Три нарушения режима огня зафиксировано в течение суток на Донбассе.

Вблизи населенного пункта Водяное, что на Приазовье, оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. У Новоалександровки, российско-оккупационные войска вели обстрел из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Фото: Голос

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