На розгляд Верховної Ради 16 лютого винесено ряд важливих законопроектів. Передусім народні депутати розглянуть зміни до порядку денного п’ятої сесії.

У другому читанні парламент має схвалити посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, а також для псевдомінерів – за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян. Це передбачено відповідними змінами до статті 259 Кримінального кодексу України.

Питання першого читання:

Проект закону про внесення змін до Водного кодексу України щодо уточнення переліку первинних водокористувачів.

Внесення змін до статті 16 закону Про охорону атмосферного повітря щодо регулювання господарської діяльності з озоноруйнівними речовинами та фторованими парниковими газами.

Зміни до закону Про забезпечення комерційного обліку природного газу щодо термінів встановлення лічильників споживачам природного газу.

Проект закону про внесення змін до розділу ХІ Митного тарифу України щодо уніфікації ставок ввізного мита на товари легкої промисловості.

Питання другого читання:

Законопроект щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху.

Внесення змін до деяких законодавчих актів щодо посилення захисту лісів, запобігання пожежам на землях лісового та водного фонду, торфовищах та на землях інших категорій.

Зміни до статті 259 Кримінального кодексу України, які стосуються посилення відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян.

Порядок денний Ради на 16 лютого

Минулого тижня нардепу вперше повідомили підозру за кнопкодавство. За словами генпрокурора Ірини Венедіктової, підозрюваний неодноразово голосував за допомогою особистої картки іншого депутата під час розгляду поправок до закону про обіг земель сільського господарства.

Народного обранця викликали до ОГ, але він не з’явився і не попередив про причини відсутності.