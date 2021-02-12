Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков рассказал, при каких условиях народного депутата будут лишать мандата.

По словам Разумкова, неперсональное голосование является уголовным преступлением, поэтому если суд признает виновным в этом правонарушении народного депутата, то он автоматически потеряет свои полномочия.

— Кнопкодавство — это уголовное преступление, поэтому решение будет принято в рамках действующего Уголовно-процессуального Кодекса. Если вступает в силу решение суда, то народный депутат перестает быть народным депутатом Украины. Фактически автоматически, — отметил спикер парламента.

Также он добавил, что Верховная Рада комплексно подходит к вопросу борьбы с кнопкодавством и сейчас уже есть первые решения.

— Места на задних рядах, которые не закреплены за народными депутатами и где, возможно, происходили такие позорные явления, отключены от системы Рада.

В то же время Разумков выразил надежду, что в ближайшее время удастся привязать карточку депутата к конкретному месту, что позволит увидеть, с какого места или за кого проголосовал тот или иной депутат.

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12 февраля народному депутату впервые предъявили подозрение в кнопкодавстве.

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что подозреваемый неоднократно голосовал с помощью личной карточки другого депутата в его отсутствие при рассмотрении поправок к законопроекту об обороте земель сельского хозяйства.

Подозреваемого вызвали в Офис генерального прокурора, но тот не явился по неизвестным причинам.