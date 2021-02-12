Народному депутату Верховной Рады впервые вручили подозрение за кнопкдавство.

Кнопкодавство — это голосование за другого депутата, отсутствующего на заседании.

Подозреваемый неоднократно голосовал с помощью личной карточки другого депутата в его отсутствие при рассмотрении поправок к законопроекту об обороте земель сельского хозяйства, сообщила на личной странице в Facebook генпрокурор Ирина Венедиктова.

11 февраля подозреваемого вызвали в Офис генерального прокурора, но он не явился по неизвестным причинам. Подозрение в письменном виде отправлено по месту жительства и работы депутата, а также на адрес электронной почты.

Это первое в Украине привлечение к ответственности по ч. 2 ст. 364.

Уголовная ответственность за кнопкодавство — важный предохранитель, которым надо активно пользоваться. Законы должны приниматься без нарушения закона, — отметила генпрокурор.

Борьба с кнопкодавством в Верховной Раде

Для противодействия этому позорному явлению в зале заседаний установлены дополнительные камеры видеонаблюдения, отключены все свободные места, с которых могли также проголосовать депутаты.

Уголовное наказание за это преступление предусматривает штраф в размере 3-5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (51 тыс. — 85 тыс. грн).

Источник: Ирина Венедиктова