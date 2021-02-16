Кто имеет право на въезд в Польшу
Посольство Украины в Польше предоставило перечень всех категорий граждан, имеющих право на въезд.
Их около 20:
- украинцы, которые являются супругами или детьми граждан Республики Польша, или находятся под их постоянной опекой;
- те, кто имеет Карту поляка;
- граждане, имеющие право на постоянное или временное проживание в Польше;
- трудовые мигранты, имеющие право на выполнение работ в Польше на той же основе, что и граждане страны, разрешение на трудоустройство или подтверждение намерения выполнения сезонных работ, подтверждение поручения на выполнение работ иностранцу на территории РП, а также выполняют работу или имеют документы, являющиеся подтверждением того, что выполнение работы начнется сразу после пересечения границы;
- учатся в Польше, то есть ученики, студенты, слушатели, соискатели последипломного образования, докторанты, или являются лицами, сопровождающими учащихся;
- ученые, проводящие исследования на территории Польши;
- члены семей (супруги, дети) граждан Евросоюза;
- люди, которые имеют разрешение на постоянное проживание или карту долгосрочного резидента страны-члена ЕС;
- водители экипажей международных перевозок, въезжающих на территорию Польши в рамках выполнения служебных обязанностей;
- моряки, рыбаки, работники морских добывающих или буровых платформ, которые едут транзитом к месту работы;
- работники дипломатических учреждений, международных организаций и члены их семей, а также другие лица, пересекающие границу на основании дипломатического паспорта;
- пассажиры воздушных судов, осуществляющих международный перелет из аэропорта, расположенного на территории государства, не подпадающего под запрет воздушного движения, и принадлежат хотя бы к одной из вышеперечисленных категорий граждан Украины;
- имеют национальную визу с целью репатриации, или как члены семьи (супруги, дети) репатрианта;
- участники спортивных соревнований — при наличии подтверждающих документов от организатора мероприятия;
- въезжают в Польшу на основании визы, выданной по гуманитарным причинам;
- имеют визу, выданную для участия в программе Poland. Business Harbour;
- предприниматели, въезжающие в Польшу в коммерческих целях, которые в ответ на ноту дипломатического учреждения соответствующей страны получили согласие на въезд министра иностранных дел Республики Польша.
Какие нужны документы
Это зависит от категорий граждан, которым разрешен въезд в Польшу. То есть, если вы принадлежите к одной из 17 перечисленных групп, должны подтвердить это документально.
Прежде всего, это биометрический заграничный паспорт, который дает право пребывать на территории ЕС без визы до 90 дней на протяжении 180 дней, или дипломатический паспорт, медицинская страховка, справка с негативным результатом теста на коронавирус.
Если это студент, должна быть студенческая виза, если трудовой мигрант – разрешение на работу в Польше и т. д.
Нужен ли карантин по прибытии в Польшу
Польша с 23 января отменила обязательный 10-дневный карантин для иностранцев, но при условии отрицательного теста на Covid-19, который сделан не позднее, чем за 48 часов до момента пересечения границы.
Это касается всех видов тестов, включая экспресс-тесты на антитела.
В то же время документ с результатом теста нужно предоставить на польском или английском языках.
От обязанности пребывания на карантине также освобождены:
- Люди, имеющие справку о прививке от коронавируса;
- Водители и члены экипажей авиа-, железнодорожных, судоходных и автотранспортных средств, чья профессиональная деятельность связана со сферой международных пассажирских или грузовых перевозок.
- Инспекторы морской администрации, въезжающие в Польшу в рамках выполнения служебных обязанностей.
- Пассажиры судов, курсирующих, но не заплывающих в порты третьих стран, между портами государств-членов ЕС.
- Лица, получающие образование в Польше, а также ученые, которые проводят исследования.
- Украинцы, которые в январе 2021 года сдают экзамен за восьмой класс, который проходит в школах для взрослых, где обучение заканчивается в осеннем семестре.
- Дипломаты, представители международных организаций и члены их семей.
- Трудовые мигранты, работающие на сельскохозяйственных предприятиях, расположенных в приграничных территориях обеих стран.
- Те, кто имеет разрешение на постоянное проживание или карту долгосрочного резидента страны-члена Евросоюза.
- Спортсмены, тренеры, врачи, судьи, аккредитованные журналисты, которые въезжают в Польшу для участия в спортивных мероприятиях.
- Медики, въезжающие с целью трудоустройства в сфере здравоохранения.
При отсутствии теста граждане Украины, которые имеют право въехать в Польшу, после пересечения границы обязаны соблюдать 10-дневный карантин.
Как вести себя в аэропорту и самолете
Сейчас во всех аэропортах мира действуют фактически одинаковые правила для пассажиров. Температуру проверяют как на входе, так и во время посадки на самолет.
Поэтому, даже если у вас будет отрицательный результат теста на коронавирус, но будет высокая температура и другие симптомы простуды, ни в аэропорт, ни на борт не пустят.
И еще два важных требования — ношение защитной маски и соблюдение дистанции 1,5 м.
Необходимо также помнить, что в Польше жесткие правила карантина, и маску придется носить везде, даже на улице.
Какие правила для тех, кто возвращается из Польши
Польша сейчас находится в красной зоне, а это значит, что перед возвращением, за 48 часов до вылета в Украину, обходимо сделать ПЦР-тест.
В противном случае придется 14 дней быть на самоизоляции с установлением мобильного приложения Вдома. Она отменяется при наличии отрицательного результата теста, сделанного уже в Украине.