Это зависит от категорий граждан, которым разрешен въезд в Польшу. То есть, если вы принадлежите к одной из 17 перечисленных групп, должны подтвердить это документально.

Прежде всего, это биометрический заграничный паспорт, который дает право пребывать на территории ЕС без визы до 90 дней на протяжении 180 дней, или дипломатический паспорт, медицинская страховка, справка с негативным результатом теста на коронавирус.

Если это студент, должна быть студенческая виза, если трудовой мигрант – разрешение на работу в Польше и т. д.