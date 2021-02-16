Це залежить від категорій громадян, яким дозволено в’їзд до Польщі. Тобто, якщо ви належите до однієї з 17 перерахованих груп, повинні підтвердити це документально.

Перш за все, це біометричний закордонний паспорт, який дає право перебувати на території ЄС без візи до 90 днів протягом 180 днів, або дипломатичний паспорт, медична страховка, довідка з негативним результатом тесту на коронавірус.

Якщо це студент, має бути студенська віза, якщо трудовий мігрант – дозвіл на роботу в Польщі тощо.