Хто має право на в‘їзд до Польщі
Посольство України у Польщі надало перелік всіх категорій громадян, які мають право на в’їзд.
Їх близько 20:
- українці, які є подружжям або дітьми громадян Республіки Польща, або перебувають під їхньою постійною опікою;
- ті, хто має Карту поляка;
- громадяни, які мають право на постійне або тимчасове проживання у Польщі;
- трудові мігранти, які мають право на виконання робіт у Польщі на тій самій основі, що й громадяни країни, дозвіл на працевлаштування або підтвердження наміру виконання сезонних робіт, підтвердження доручення на виконання робіт іноземцю на території РП, а також виконують роботу або мають документи, які є підтвердженням того, що виконання роботи розпочнеться відразу після перетину кордону;
- навчаються у Польщі, тобто учні, студенти, слухачі, здобувачі післядипломної освіти, докторанти, або ті, хто супроводжує учнів;
- науковці, які проводять дослідження на території Польщі;
- є членами родин (подружжя, діти) громадян Євросоюзу;
- люди, які мають дозвіл на постійне проживання або карту довготермінового резидента країни-члена ЄС;
- водії екіпажів міжнародних перевезень, які в’їжджають на територію Польщі у межах виконання службових обов’язків;
- моряки, рибалки, працівники морських видобувних чи бурових платформ, які їдуть транзитом до місця роботи;
- працівники дипломатичних установ, міжнародних організацій та члени їхніх сімей, а також інші особи, які перетинають кордон на підставі дипломатичного паспорта;
- пасажири повітряних суден, які здійснюють міжнародний переліт з аеропорту, розташованого на території держави, що не підпадає під заборону повітряного руху, та належать хоча б до однієї з вищеперерахованих категорій громадян України;
- мають національну візу з метою репатріації, або як члени родини (подружжя, діти) репатріанта;
- учасники спортивних змагань – за наявності підтверджуючих документів від організатора заходу;
- в’їжджають до Польщі на підставі візи, виданої з гуманітарних причин;
- мають візу, видану з метою участі у програмі Poland. Business Harbour;
- підприємці, які в’їжджають до Польщі з комерційною метою, які у відповідь на ноту дипломатичної установи відповідної країни отримали згоду на в’їзд міністра закордонних справ Республіки Польща.
Які потрібні документи
Це залежить від категорій громадян, яким дозволено в’їзд до Польщі. Тобто, якщо ви належите до однієї з 17 перерахованих груп, повинні підтвердити це документально.
Перш за все, це біометричний закордонний паспорт, який дає право перебувати на території ЄС без візи до 90 днів протягом 180 днів, або дипломатичний паспорт, медична страховка, довідка з негативним результатом тесту на коронавірус.
Якщо це студент, має бути студенська віза, якщо трудовий мігрант – дозвіл на роботу в Польщі тощо.
Чи потрібен карантин після прибуття до Польщі
Польща з 23 січня скасувала обов’язковий 10-денний карантин для іноземців, але за умови негативного тесту на Covid-19, який був зроблено не пізніше, ніж за 48 годин до моменту перетину кордону.
Це стосується усіх видів тестів, зокрема й експрес-тестів на антитіла.
Водночас документ з результатом тесту потрібно надати польською або англійською мовами.
Від обов’язку перебування на карантині також звільнені:
- Люди, які мають довідку про щеплення від коронавірусу;
- Водії та члени екіпажів авіа-, залізничних, судноплавних і автотранспортних засобів, чия професійна діяльність пов’язана із сферою міжнародних пасажирських чи вантажних перевезень.
- Інспектори морської адміністрації, які в’їжджають до Польщі у рамках виконання службових обов’язків.
- Пасажири суден, які курсують, не запливаючи у порти третіх країн, між портами держав-членів ЄС.
- Особи, які здобувають освіту у Польщі, а також науковці, котрі проводять дослідження.
- Українці, які у січні 2021 року складають іспит за восьмий клас, який відбувається у школах для дорослих, де навчання закінчується в осінньому семестрі.
- Дипломати, представники міжнародних організацій та члени їхніх сімей.
- Трудові мігранти, які працюють на сільськогосподарських підприємствах, розташованих у прикордонних територіях обох країн.
- Ті, хто має дозвіл на постійне проживання або карту довготермінового резидента країни-члена Євросоюзу.
- Спортсмени, тренери, лікарі, судді, акредитовані журналісти, які в’їжджають до Польщі з метою участі у спортивних заходах.
- Медики, які в’їжджають з метою працевлаштування у сфері охорони здоров’я.
За відсутності тесту громадяни України, які мають право в’їхати до Польщі, після перетину кордону зобов’язані дотримуватись 10-денного карантину.
Як поводитися в аеропорту та літаку
Нині в усіх аеропортах світу діють фактично однакові правила для пасажирів. Температуру перевіряють як на вході, так і під час посадки на літак.
Тому, навіть якщо у вас буде негативний результат тесту на коронавірус, але буде висока температура та інші симптоми застуди, ні в аеропорт, ні на борт не пустять.
І ще дві важливі вимоги – носіння захисної маски та дотримання дистанції 1,5 м.
Слід також пам’ятати, що у Польщі жорсткіші правила карантину, і маску доведеться носити скрізь, навіть на вулиці.
Які правила для тих, хто повертається з Польщі
Польща нині перебуває у червоній зоні, а це означає, що перед поверненням, за 48 годин до вильоту в Україну, неохідно зробити ПЛР-тест.
В іншому випадку доведеться 14 днів бути на самоізоляції зі встановленням мобільного додатку Вдома. Вона скасовується за наявності негативного результату тесту, зробленого вже в Україні.