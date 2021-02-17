PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина
Євгенія Шапоренко |

Как в Украине будут работать учреждения культуры с 24 февраля — правила

С 24 февраля Украина возвращается к адаптивному карантину. Во всех регионах страны сразу начнут действовать правила желтой карантинной зоны.

Кинотеатр

Каких правил придется придерживаться культурным и религиозным учреждениям:

  • Массовые мероприятия разрешается проводить в здании или на открытой территории при условии, что на одного человека приходится не менее 4 кв.м.
  • В кинотеатрах и в других учреждениях культуры наполненность залов до 50% мест (размещение осуществляется с соблюдением шахматного порядка)
  • Разрешается деятельность гостиниц и санаторно-курортных учреждений.

Адаптивный карантин в Украине

17 февраля Кабинет министров принял решение о введении в Украине адаптивного карантина, который предусматривает разделение страны на четыре зоны по эпидемиологическим показателям.

Однако правила в карантинных зонах теперь будут несколько отличаться от тех, которые были в 2020 году.

Теги:
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх