С 24 февраля Украина возвращается к адаптивному карантину. Во всех регионах страны сразу начнут действовать правила желтой карантинной зоны.

Каких правил придется придерживаться культурным и религиозным учреждениям:

Массовые мероприятия разрешается проводить в здании или на открытой территории при условии, что на одного человека приходится не менее 4 кв.м.

В кинотеатрах и в других учреждениях культуры наполненность залов до 50% мест (размещение осуществляется с соблюдением шахматного порядка)

Разрешается деятельность гостиниц и санаторно-курортных учреждений.

Адаптивный карантин в Украине

17 февраля Кабинет министров принял решение о введении в Украине адаптивного карантина, который предусматривает разделение страны на четыре зоны по эпидемиологическим показателям.

Однако правила в карантинных зонах теперь будут несколько отличаться от тех, которые были в 2020 году.