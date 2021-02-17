С 24 февраля Украина возвращается к адаптивному карантину. Во всех регионах страны сразу начнут действовать правила желтой карантинной зоны.
Каких правил придется придерживаться культурным и религиозным учреждениям:
- Массовые мероприятия разрешается проводить в здании или на открытой территории при условии, что на одного человека приходится не менее 4 кв.м.
- В кинотеатрах и в других учреждениях культуры наполненность залов до 50% мест (размещение осуществляется с соблюдением шахматного порядка)
- Разрешается деятельность гостиниц и санаторно-курортных учреждений.
Адаптивный карантин в Украине
17 февраля Кабинет министров принял решение о введении в Украине адаптивного карантина, который предусматривает разделение страны на четыре зоны по эпидемиологическим показателям.
Однако правила в карантинных зонах теперь будут несколько отличаться от тех, которые были в 2020 году.