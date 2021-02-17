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Факти / Україна
Євгенія Шапоренко |

Як в Україні працюватимуть заклади культури з 24 лютого – правила

З 24 лютого Україна повертається до адаптивного карантину. У всіх регіонах країни одразу діятимуть правила жовтої карантинної зони.

Кинотеатр

Яких правил доведеться дотримуватися культурним закладам та релігійним установам:

  • Масові заходи дозволяється проводити у будівлі чи на відкритій території за умови, що на одну людину приходиться щонайменше 4 кв.м.
  • У кінотеатрах, інших закладах культури, наповненість залів має сягати до 50% місць(розміщення здійснюється з дотриманням шахового порядку);
  • Дозволяється діяльність готелів та санаторно-курортних закладів.

Адаптивний карантин в Україні

17 лютого Кабінет міністрів ухвалив рішення про запровадження в Україні адаптивного карантину, який передбачає поділ країни на чотири зони за епідеміологічними показниками.

Однак правила у карантинних зонах тепер будуть дещо відрізнятися від тих, які були у 2020 році.

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